Рио-2016. Легкоатлетка Геращенко заняла 10-е место в прыжках в высоту

В Рио-де-Жанейро завершились соревнования в прыжках в высоту среди женщин в рамках олимпийского турнира по легкой атлетике, где украинка Ирина Геращенко заняла 10-е место, сообщает корреспондент УНИАН.

Наша спортсменка с первой попытки преодолела планку на высоте 1,88 метра, затем с третьей попытки преодолела планку на высоте 1,93 метра, но так и не смогла удачно прыгнуть на 1,97 метра.

Чемпионкой Олимпийских игр в этой дисциплине стала Рут Бейтиа из Испании с результатом 1,97 метра. Эту же высоту преодолели три других спортсменки. По количеству использованных попыток 2-е место заняла Мирела Демирева из Болгарии, третье - Бланка Власич из Хорватии.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Рио-де-Жанейро проходит предпоследний день Олимпийских игр-2016.