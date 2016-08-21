Видеоблог Rio2016: итоги конкурса и обладатели призов из Рио

Напомним, по условиям конкурса нужно было назвать количество медалей, которые на Олимпиаде завоюют украинские спортсмены.

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Также среди призеров Александр Лозовский, который получит карту метро Рио и чашку с изображением талисманов Олимпиады.

Свои призы победители получат после возвращения корреспондента УНИАН из Бразилии.

Напомним, в самом сердце Олимпиады в Рио-де-Жанейро находится наш специальный корреспондент Кирилл Стадниченко, который предоставляет самые свежие и интересные новости из Бразилии с помощью видеоблога. Поэтому оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить.