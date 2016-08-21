Рио-2016. Сборная Бразилии по футболу впервые в истории выиграла Олимпиаду

На легендарном стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро завершился финальный матч футбольного турнира Олимпиады-2016, в котором сборная Бразилии обыграла команду Германии в серии пенальти и впервые в истории стала олимпийским чемпионом, сообщает корреспондент УНИАН.

Игра завершилась в основное время со счетом 1:1, а в серии пенальти хозяева были более удачливыми, 5:4.

Счет в матче в середине первого тайма, на 26-й минуте, открыл главная звезда бразильцев на этом турнире игрок "Барселоны" Неймар. Долгое время казалось, что этот мяч станет единственным и решающим в игре. Но, на 59-й минуте Максимилиан Мейер сравнял результат. Эот счет продержался до конца основного и в дополнительное время.

А в серии пенальти единственным неточным оказался последний удар игрока немецкой сборной Нильса Петерсена при счете 4:4. В свою очередь, бразильцы, в лице Неймара, свой последний удар реализовали - 5:4.

Таким образом, сборная Бразилии по футболу впервые в истории выиграла Олимпийские игры.