Министр спорта: "Ризатдинова покорила сердца своей грациозностью"

Об этом на своей странице в соцсети написал министр молодежи и спорта Игорь Жданов. "Наша красавица покорила своей грациозностью, артистизмом, мастерством сердца всех, кто наблюдал за художественной гимнастикой. Зал, где проходили соревнования, был в настоящем восторге от нашей спортсменки. Сердечно поздравляю Анну, ее тренеров Альбину и Ирину Дерюгиных, Ирину Блохину, всю школу украинской художественной гимнастики с этим большим успехом. Браво и еще раз браво!", - написал министр.

Читайте такжеЖданов: "Козацкая чайка с гербом Украины привела Чебана к золоту Олимпиады"Как сообщал УНИАН, украинка Анна Ризатдинова выиграла бронзовую медаль в индивидуальном многоборье олимпийских соревнований по художественной гимнастике. По итогам всех четырех стадий финала украинка набрала 73,583 балла.