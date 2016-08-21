Бронзовый призер Игр гимнастка Ризатдинова: "С россиянками я боролась до последнего, но гимнастика очень субъективный вид спорта"

Украинская спортсменка Анна Ризатдинова подвела итоги турнира по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и прокомментировала собственное выступление, сообщает корреспондент УНИАН.

"Безусловно, я счастлива этой медали. Если четыре года назад, после Игр в Лондоне, я чуствовала, что где-то недоработала, что-то недоделала до конца, то сейчас мне себя упрекнуть не в чем. Выложилась полностью и, как видите, мои труды были вознаграждены. Я завоевала олимпийскую медаль", - отметила украинка.

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На вопрос о том, почему не получается бороться на равных с российскими спортсменками Мамун и Кудрявцевой, отставание от которых составило около трех баллов, Ризатдинова ответила: "Я боролась с ними, сражалась до конца. Но, к сожалению, гимнастика - очень субъективный вид спорта. Тем не менее, у меня есть медаль. Неважно какая - золотая, серебряная или бронзовая. Есть медаль, это самое главное".

А на вопрос УНИАН о том, сильно ли трепала нервы кореянка Сон, с которой Ризатдинова боролась за бронзу, ответила: "Трепала. Напряжение было очень сильное. Я бы даже сказала, что не одна кореянка. Человек пять реально претендовали на бронзовую награду сегодня. Одна потеря предмета могла перечеркнуть все старания. К счастью, у меня все получилось очень удачно. Россиянка Кудрявцева потеряла предмет? Я этого не видела, я за соперницами вообще не слежу. Всегда концентрируюсь исключительно на своем выступлении".

Как сообщал УНИАН, Ризатдинова завоевала бронзовую медаль в олимпийском турнире по художественной гимнастике, проиграв только двум россиянкам - Маргарите Мамун и Яне Кудрявцевой.