Украинец Тимощенко выиграл серебро Олимпиады в современном пятиборье
00:28, 21 августа 2016Рио-2016
4997
29-летнему киевлянину не хватило семи очков до золотой медали.
Reuters
Украинец Павел Тимощенко выиграл серебро в соревнованиях по современному пятиборью на Олимпиаде-2016 в Рио.
Результат Тимощенко – 1472 балла. В частности, он набрал 324 очка в плавании, 227 очков в фехтовании, 286 очков в верховой езде и 635 баллов в дисциплине бег/стрельба.
Он отстал от победителя, которым стал россиянин Александр Лесун, на семь баллов.
Бронзовым призером стал мексиканец Марсело Эрнандес - 1468 очков.
Еще один украинец Андрей Федечко стал 26-м, набрав 1393 балла.
Отметим, что Павел Тимощенко является чемпионом мира по современному многоборью 2015 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter