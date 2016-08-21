Украинец Тимощенко выиграл серебро Олимпиады в современном пятиборье

Украинец Павел Тимощенко выиграл серебро в соревнованиях по современному пятиборью на Олимпиаде-2016 в Рио.

Результат Тимощенко – 1472 балла. В частности, он набрал 324 очка в плавании, 227 очков в фехтовании, 286 очков в верховой езде и 635 баллов в дисциплине бег/стрельба.

Он отстал от победителя, которым стал россиянин Александр Лесун, на семь баллов.

Бронзовым призером стал мексиканец Марсело Эрнандес - 1468 очков.

Еще один украинец Андрей Федечко стал 26-м, набрав 1393 балла.

Отметим, что Павел Тимощенко является чемпионом мира по современному многоборью 2015 года.