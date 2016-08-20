Видеоблог Rio2016: украинский дуэт каноистов завоевал бронзовую медаль
21:43, 20 августа 2016Рио-2016
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Спецкорреспондент УНИАН на Олимпиаде-2016 продолжает рассказывать в своем видеоблоге об увиденном на главном спортивном событии года.
Сегодня украинские каноисты принести стране бронзу / УНИАН
Сегодня Кирилл побывал на гребном канале в Рио-де-Жанейро и рассказал об успехах украинцев на соревнованиях 20 августа.
В частности, в субботу украинский дуэт каноистов Дмитрий Янчук и Тарас Мищук завоевали бронзовую медаль на дистанции 1000 метров.
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Украинцы уступили спортсменам из Германии и Бразилии.
Кроме того, Кирилл рассказал о наших байдарочницах, которым до бронзы не хватило всего чуть-чуть.
Напомним, Олимпийские игры-2016 продлятся до 21 августа.
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