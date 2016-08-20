Рио-2016. Сборная Украины по художественной гимнастике вышла в финал с восьмого места

Сборная Украины по художественной гимнастике вышла в финал командного первенства на Олимпиаде-2016.

В состав украинской команды входят Елена Дмитраш, Евгения Гомон, Александра Гридасова, Валерия Гудым и Анастасия Возняк.

Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть третьяВ квалификации украинки заняли последнее проходное восьмое место. По результатам выступлений с пятью лентами, а также с тремя булавами и двумя обручами они набрали 33,816 балла.

Победительницами квалификации стали испанские гимнастки. Второе место заняли россиянки, третье - белоруски.

Финал соревнований состоится завтра, 21 августа, в 17:00.