Рио-2016. Беломоина заняла девятое место в маунтинбайке
20:33, 20 августа 2016Рио-2016
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Украинка улучшила своей результат по сравнениями с ИГрами-2012, но до завоевания медали этого не хватило.
Беломоина завершила гонку на девятом месте / sport.segodnya.ua
Украинка Яна Беломоина завершила на девятом месте олимпийские соревнования в маунтинбайке (кросс-кантри) - виде велоспорта на горном велосипеде.
23-летняя лучанка преодолела дистанцию в 29,7 км за 1:33:28. От шведки Дженни Риссведс, которая стала олимпийской чемпионкой в этой гонке, Беломоина отстала чуть более, чем на три минуты.
Еще одна представительница Украины в маунтинбайке Ирина Попова закончила гонку 22-й со временем 1:41:29.
Отметим, что в на Олимпиаде-2012 Беломоина также выступала в соревнованиях по маунтинбайку и заняла там 13-е место.
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