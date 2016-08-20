Рио-2016. Беломоина заняла девятое место в маунтинбайке

Украинка Яна Беломоина завершила на девятом месте олимпийские соревнования в маунтинбайке (кросс-кантри) - виде велоспорта на горном велосипеде.

23-летняя лучанка преодолела дистанцию в 29,7 км за 1:33:28. От шведки Дженни Риссведс, которая стала олимпийской чемпионкой в этой гонке, Беломоина отстала чуть более, чем на три минуты.

Еще одна представительница Украины в маунтинбайке Ирина Попова закончила гонку 22-й со временем 1:41:29.

Отметим, что в на Олимпиаде-2012 Беломоина также выступала в соревнованиях по маунтинбайку и заняла там 13-е место.