Рио-2016. Украинка Елистратова стала 38-й в триатлонной гонке

Украинка Юлия Елистратова завершила олимпийскую гонку в триатлоне, где спортсмены соревнуются в плавании (1,5 км), велоспорте (43 км) и беге (10 км).

28-летняя спортсменка из Житомира заняла 38-е место из 48 участников, которые пришли к финишу. Всю гонку она провела в пятом десятке участников, и лишь на последнем беговом этапе вышла в Топ-40.

Елистратова ранее уже участвовала в Олимпиаде. На Играх-2012 в Лондоне она прекратила участие в соревновании после того, как во время велогонки остала от лидера на круг.