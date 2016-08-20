Рио-2016. Засеев не смог пройти в четвертьфинал турнира по вольной борьбе

17:22, 20 августа 2016
Рио-2016
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27-летний украинец проиграл в своем втором поединке на соревнованиях.

Reuters

Украинец Ален Засеев в схватке 1/8 финала олимпийских соревнований по вольной борьбе среди спортсменов до 130 кг проиграл грузину Гено Петриашвили.

Поединок закончился со счетом 11:6.

Как сообщал УНИАН, ранее Засеев неожиданно победил трехкратного чемпиона мира россиянина Биляла Махова.

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