Рио-2016. Засеев не смог пройти в четвертьфинал турнира по вольной борьбе

27-летний украинец проиграл в своем втором поединке на соревнованиях.

Украинец Ален Засеев в схватке 1/8 финала олимпийских соревнований по вольной борьбе среди спортсменов до 130 кг проиграл грузину Гено Петриашвили. Поединок закончился со счетом 11:6. Как сообщал УНИАН, ранее Засеев неожиданно победил трехкратного чемпиона мира россиянина Биляла Махова.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter