Рио-2016. Украинский борец Засеев победил титулованного россиянина

Украинец Ален Засеев в квалификации олимпийских соревнований по вольной борьбе среди спортсменов до 125 кг победил россиянина Биляла Махова.

Счет поединка - 2:2, но судьи присудили победу украинцу по техническим очкам.

Отметим, что среди наград 28-летнего Махова - бронза Олимпиады-2012 в Лондоне, а также три золотых, серебрянная и бронзовая медаль чемпионатов мира.

Наивысшая награда 27-летнего Засеева - серебро чемпионата мира 2013 года.

В поединке 1/8 финала украинский борец встретится с грузином Гено Петриашвили.