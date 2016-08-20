Рио-2016. Украинский борец Засеев победил титулованного россиянина
16:35, 20 августа 2016Рио-2016
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Ален Засеев прошел квалификацию соревнований по вольной борьбе.
Засеев вышел в 1/8 финала / wrestdag.ru
Украинец Ален Засеев в квалификации олимпийских соревнований по вольной борьбе среди спортсменов до 125 кг победил россиянина Биляла Махова.
Счет поединка - 2:2, но судьи присудили победу украинцу по техническим очкам.
Отметим, что среди наград 28-летнего Махова - бронза Олимпиады-2012 в Лондоне, а также три золотых, серебрянная и бронзовая медаль чемпионатов мира.
Наивысшая награда 27-летнего Засеева - серебро чемпионата мира 2013 года.
В поединке 1/8 финала украинский борец встретится с грузином Гено Петриашвили.
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