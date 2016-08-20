Рио-2016. Украинской четверке байдарочниц не хватило трети секунды до бронзы Олимпиады

Украинская четверка байдарочниц заняла четвертое место в Финале А олимпийских соревнований по гребле.

Команда, в которую входят Мария Повх, Светлана Ахадова, Анастасия Тодорова и Инна Грищун, преодолела 500 метров дистанции за 1:37.214. Белоруски, взявшие бронзу, обошли украинок на 0.306 секунды.

Золото в этой дисциплине завоевали байдарочницы из Венгрии (1:34.482), серебро - спортсменки из Германии (1:35.383).

Напомним, в полуфинале украинки показали третье время среди всех участниц (1:35.512). В квалификации соревнований, которая прошла перед полуфиналами, украинки показали лучший результат (1:31.727), но также стали третьими.

Как сообщал УНИАН, ранее дуэт украинских каноистов Тарас Мищук и Дмитрий Янчук стал бронзовым призером Олимпиады.