Украина в Рио: календарь 15-го дня Олимпиады
Сегодня Украина надеется на завоевание медалей от двух экипажей гребцов и гимнастки Анны Ризатдиновой.
В предпоследний день Олимпиады Украина примет участие в розыгрыше сразу 10 комплектов медалей в семи видах спорта.
Уже днем украинцы примут участие в финалах по гребле, где смогут побороться за места на пьедестале. Среди мужчин в дисциплине каноэ-двойка выступят Дмитрий Янчук и Тарас Мищук, которые вчера во время полуфиналов показали лучшее время. Четверка украинок-байдарочниц также здорово завершила полуфинал, заняв третье место, и теперь попробует повторить этот результат в финале.
Вечером за медаль будет бороться известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова. Вчера, в квалификации, она уступила два первых места россиянкам, но сегодня постарается опередить хотя бы одну из них. Именно в художественной гимнастике у Украины сегодня самые высокие шансы завоевать медаль.
Кроме того, отметим, что ранее украинские спортсмены вышли в три легкоатлетических финала в разных дисциплинах. Возможно, сегодня ночью по киевскому времени кто-то из них преподнесет сюрприз и войдет в заветную тройку лучших.
Гребля, мужчины
Каноэ-двойка, финал;
Участники: Дмитрий Янчук, Тарас Мищук;
Начало: 15:22.
Гребля, женщины
Байдарка-четверка, финал
Участницы: Мария Повх, Светлана Ахадова, Анастасия Тодорова, Инна Грищун
Начало: 15:47.
Вольная борьба, мужчины
Вес: до 125 кг
Участник: Ален Засеев
Начало квалификации: 16:08. Финал - после 22:00.
Триатлон, женщины
Плавание, велоспорт, бег
Участница: Юлия Елистратова
Начало: 17:00.
Современное пятиборье
Плавание, фехтование, верховая езда, бег/стрельба;
Участники: Павел Тимощенко, Андрей Федечко;
Начало: 18:00.
Маунтинбайк, женщины
Кросс-кантри
Участницы: Яна Беломоина, Ирина Попова
Начало: 18:30.
Художественная гимнастика
Индивидуальные соревнования, финал
Участница: Анна Ризатдинова
Начало: 21:20.
Легкая атлетика, женщины
Прыжки в высоту, финал
Участница: Ирина Геращенко
Начало: 02:30.
Легкая атлетика, мужчины
Метание копья, финал
Участник: Дмитрий Косинский
Начало: 02:55.
Легкая атлетика, женщины
Эстафета 4х400 м, финал;
Участник: сборная Украины (Алина Логвиненко, Ольга Бибик, Татьяна Мельник, Ольга Земляк);
Начало: 04:00.
Немедальные соревнования:
Художественная гимнастика
Командные соревнования, квалификация;
Участник: сборная Украины (Елена Дмитраш, Евгения Гомон, Александра Гридасова, Валерия Гудым, Анастасия Возняк);
Начало: 16:00.