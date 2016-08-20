Украина в Рио: календарь 15-го дня Олимпиады

В предпоследний день Олимпиады Украина примет участие в розыгрыше сразу 10 комплектов медалей в семи видах спорта.

Уже днем украинцы примут участие в финалах по гребле, где смогут побороться за места на пьедестале. Среди мужчин в дисциплине каноэ-двойка выступят Дмитрий Янчук и Тарас Мищук, которые вчера во время полуфиналов показали лучшее время. Четверка украинок-байдарочниц также здорово завершила полуфинал, заняв третье место, и теперь попробует повторить этот результат в финале.

Вечером за медаль будет бороться известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова. Вчера, в квалификации, она уступила два первых места россиянкам, но сегодня постарается опередить хотя бы одну из них. Именно в художественной гимнастике у Украины сегодня самые высокие шансы завоевать медаль.

Кроме того, отметим, что ранее украинские спортсмены вышли в три легкоатлетических финала в разных дисциплинах. Возможно, сегодня ночью по киевскому времени кто-то из них преподнесет сюрприз и войдет в заветную тройку лучших.

Гребля, мужчины

Каноэ-двойка, финал;

Участники: Дмитрий Янчук, Тарас Мищук;

Начало: 15:22.

Гребля, женщины

Байдарка-четверка, финал

Участницы: Мария Повх, Светлана Ахадова, Анастасия Тодорова, Инна Грищун

Начало: 15:47.

Вольная борьба, мужчины

Вес: до 125 кг

Участник: Ален Засеев

Начало квалификации: 16:08. Финал - после 22:00.

Триатлон, женщины

Плавание, велоспорт, бег

Участница: Юлия Елистратова

Начало: 17:00.

Современное пятиборье

Плавание, фехтование, верховая езда, бег/стрельба;

Участники: Павел Тимощенко, Андрей Федечко;

Начало: 18:00.

Маунтинбайк, женщины

Кросс-кантри

Участницы: Яна Беломоина, Ирина Попова

Начало: 18:30.

Художественная гимнастика

Индивидуальные соревнования, финал

Участница: Анна Ризатдинова

Начало: 21:20.

Легкая атлетика, женщины

Прыжки в высоту, финал

Участница: Ирина Геращенко

Начало: 02:30.

Легкая атлетика, мужчины

Метание копья, финал

Участник: Дмитрий Косинский

Начало: 02:55.

Легкая атлетика, женщины

Эстафета 4х400 м, финал;

Участник: сборная Украины (Алина Логвиненко, Ольга Бибик, Татьяна Мельник, Ольга Земляк);

Начало: 04:00.

Немедальные соревнования:

Художественная гимнастика

Командные соревнования, квалификация;

Участник: сборная Украины (Елена Дмитраш, Евгения Гомон, Александра Гридасова, Валерия Гудым, Анастасия Возняк);

Начало: 16:00.