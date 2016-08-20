Видеоблог Rio2016: скандал без медали
12:36, 20 августа 2016Рио-2016
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Специальный корреспондент УНИАН Кирилл Стадниченко продолжает рассказывать в своем видеоблоге о ходе Олимпиады в Рио глазами болельщика.
REUTERS
До окончания Олимпиады осталось немного времени, и с каждым днем появляются новые скандалы, констатирует он.
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По словам Кирилла, много противоречий в синхронном плавании, где судьи лишили украинок бронзы.
Как сообщал УНИАН, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что в финале соревнований по сихронного плавания арбитры засудили украинскую команду.
"Такое позорное судейство убивает Олимпиаду, это уже не спорт", - подчеркнул министр.
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