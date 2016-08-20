Рио-2016. Болт стал девятикратным олимпийским чемпионом в эстафете, команда США - дисквалифицирована

В Рио-де-Жанейро завершился финал эстафеты 4х100 метров, в котором победу одержала сборная Ямайки и ее лидер Усейн Болт, сообщает корреспондент УНИАН.

Команда Болта, который завершал эстафету на 4-м этапе, преодолела дистанцию за 37,27 секунды.

На втором месте финишировала сборная Японии (37,60), сенсационно обогнавшая команду США (37,62). Впрочем, спустя несколько минут после финиша, американцев лиши и бронзы. Команда была дисквалифицирована, а третьей стала сборная Канады (37,64).

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Таким образом, Болт стал 9-кратным олимпийским чемпионом. Он выиграл по три золотые медали на Олимпиадах Пекин-2008, Лондон-2012 и Рио-де-Жанейро-2016 на дистанциях 100, 200 и 4х100 метров.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в женской эстафете 4х100 метров сборная Украины заняла 6-е место.