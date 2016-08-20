Рио-2016. Женская эстафетная команда Украины заняла 6-е место в забеге 4х100

В Рио-де-Жанейро завершился финальный забег в эстафете 4х100 метров где сборная Украины заняла 6-е место сообщает корреспондент УНИАН.

Наша команда преодолела дистанцию за 42,36 секунды, показав свой лучший результат в нынешнем сезоне.

Украинки выступали в составе Олеся Повх, Мария Ремень, Наталья Погребняк и Елизавета Брызгина.

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Чемпионом Олимпийских игр в этом виде программы стали спортсменки сборной США (41,08), неожиданно опередившие команду Ямайки (41,36). Бронза - у сборной Великобритании (41,77).

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в финал олимпийского турнира вышла женская украинская команда в эстафете 4х400 метров.