Рио-2016. Легкоатлет Виноградов занял 11-е место в метании молота

В Рио-де-Жанейро завершились соревнования по метанию молота в легкоатлетическом турнире Олимпиады, где украинец Евгений Виноградов показл 11-й результат, сообщает корреспондент УНИАН.

В совей лучшей попытке наш спортсмен метнул снаряд на 74 метра 11 сантиметров.

Этого не хватило для того, чтобы попасть в 8-ку сильнейших и, согласно регламенту, после трех попыток из шести он вынужден был прекратить борьбу за медали.

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Чемпионом Олимпийских игр в этом виде программы стал Дилшод Назаров из Таджикистана (78,68 метра), серебряным призером - Иван Тихон из Беларуси (77,79), бронзовым - Войцех Новицки из Польши (77,73).

Как сообщал УНИАН, Олимпийские игры в Рио проходя с 5 по 21 августа.