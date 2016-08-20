Рио-2016. Баскетболисты Сербии станут соперниками сборной США в финале Олимпиады

В Рио-де-Жанейро завершился второй полуфинальный матч олимпийского баскетбольного турнира средм мужских команд, где сборная Сербии разгромила команду Австралии, сообщает корреспондент УНИАН.

\Матч завершился со счетом 87:61.

Сербы имели преимущество на протяжении всего матча, выиграв уже первую четверть с разницей в 11 очков - 16:5. Во второй 10-минутке они продолжили "избивать" соперника, доведя преимущество до 21 балла - 35:14.

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В третьей четверти сербы довели свое превосходство до "+28" (66:38). И только в последнем отрезке игры позволили команде с Зеленого континента не только сыграть с собой на равных, но и даже выиграть с разницей в два балла и чуть сократить общую разницйу в счете.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня сборная США обыграла в другом полуфинале команду Испании.

Финал и матч за бронзовые медали мужского баскетбольного турнира Олимпиады состоится в воскресенье, 21 августа.