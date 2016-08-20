Рио-2016. Украинские легкоатлетки квалифицировались в финал в эстафете 4х400 метров
03:00, 20 августа 2016Рио-2016
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Наши бегуньи финишировали в своем полуфинале на втором месте, вслед за сборной США.
Reuters
В Рио-де-Жанейро завершился полуфинальный забег в эстафете 4х400 метров, где сборная Украины финишировала на втором месте и квалифицировалась в финал, сообщает корреспондент УНИАН.
Наша команда преодолела дистанцию за 3 минуты 24,54 секунды.
В составе сборной Украины в этой дисциплине выступали Алина Логвиненко, Ольга Бибик, Татьяна Мельник и Ольга Земляк.
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Украинки финишировали в своем полуфинале на 2-м месте, пропустив вперед только команду США, от которой они отстали на 3,12 секунды.
Как сообщал УНИАН, позже сегодня состоится женская эстафета 4х100 метров, где также будет участвовать сборная Украины.
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