Рио-2016. Украинка Спас финишировала на 30-м месте в финале по современному пятиборью

В Рио-де-Жанейро завершились финальные соревнования по современному пятиборью, где украинка Анастасия Спас заняла 30-е место, сообщает корреспондент УНИАН.

Наша спортсменка набрала в сумме 1045 очков. Украинка успешно выступила в плавании (297 очков) и фехтовании (196), но провалиал соревнования в конном спорте, где не набрала очков (0). В беге и стрельбе ее результат составил 579 очков, но претендовать на высокое место она уже не могла.

Олимпийской чемпионкой сенсационно стала австралийка Хлоя Эспозито (1372 очка). Второе место заняла француженка Элоди Кловель (1356), третье – Октавия Новачка из Польши (1349).

Соревнования среди мужчин по современному пятиборью состоятся в субботу, 20 августа.