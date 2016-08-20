Рио-2016. Украинка Ризатдинова квалифицировалась третьей в финал по художественной гимнастике

В Рио-де-Жанейро завершились квалификационные соревнования по художественной гимнастике, где 3-е место и путевку в финал завоевала украинка Анна Ризатдинова, сообщает корреспондент УНИАН.

Украинка получила итоговую оценку 73,932 балла.

Лучше всего наша спортсмена выполнила упражнение с мячом ( 18,566 балла). За упражнение с лентой она получила - 18,500 упражнение с булавами - 18,466 и с обручем - 18,400.

Лучшей в квалификационных соревнвоаниях была Маргарита Мамун из России - 74,383 балла , второй - ее соотечественница Яна Кудрявцева (73,998) .

Финал соревнований в художественной гимнастике состоится в субботу, 20 августа.