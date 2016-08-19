Рио-2016. Сборная США не без нервов вышла в баскетбольный финал Олимпиады

Сборная США стала первым финалистом олимпийского баскетбольного турнира в Рио-де-Жанейро.

Сегодня в полуфинале американцы победили Испанию - 82:76. Отметим, что сборная США вела в счете на протяжении всей встречи, но периодически подпускала к себе соперника на расстояние 5-7 очков. Впрочем, в концовке игры интриги не было - за минуту до финальной сирены США вели 82:69 и на последних секундах позволили себе пропустить семь очков.

Самым результативным игроком матча стал испанский центровой "Сан-Антонио Сперс" Пау Газоль, набравший 23 очка и 8 подборов.

У США больше всего очков набрал защитник "Голден Стейт Уорриорс" Клэй Томпсон -22.

Испания - США - 76:82 (17:26, 22:19, 18:21, 19:16)

И: Газоль (23 + 8 подборов), Родригес (11 + 5 передач), Фернандес (9 + 7 подборов), Наварро (9), Миротич (7 + 5 подборов)

США: Томпсон (22), Дюрант (14 + 8 подборов), Ирвинг (13 + 5 подборов), Джордан (9 + 16 подборов + 4 блок-шота), Лаури (9), Энтони (7 + 5 подборов).

В финале сборная США сыграет с победителем другого полуфинала - Сербия-Хорватия.

Напомним, американские баскетболисты выиграли последние два Олимпиады. В обоих случаях в финале сборная США побеждала Испанию.