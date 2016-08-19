Рио-2016. Украинки финишировали за пределами первой десятки в спортивной ходьбе

Украинские легкоатлетки завершили свое участие в олимпийских соревнованиях по спортивной ходьбе на 20 км.

Лучший результат среди них показала Надежда Боровская, преодолевшая дистанцию за 1:33:01. Она заняла 19-е место.

Кроме того, Инна Кашина (1:33:15) стала 21-й, а Валентина Мирончук (1:38:20) - 46-й. Всего в гонке финишировали 63 атлета, еще 11 человек не пришли к финишу или были дисквалифицированы.

Победительницей в этой дисциплине стала китаянка Лю Хун, которая прошла 20 км за 1:28:35.