Рио-2016. Теббель не смог побороться за медаль в финале конкура
21:14, 19 августа 2016Рио-2016
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Представитель Украины на соревнованиях по конному спорту занял 18-е место.
Reuters
Представитель Украины в олимпийских соревнованиях по конному спорту Рене Теббель завершил финал Игр в конкуре на 18-м месте.
На решающей стадии соревнований он вместе со своим конем Циппером набрал 6 штрафных очков - четыре за прыжки и два за время.
Как сообщал УНИАН, вчера Теббель стал единственным украинским спортсменом, который преодолел квалификацию в конкуре. По итогам этого этапа он занял шестое место.
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