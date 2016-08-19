Рио-2016. Теббель не смог побороться за медаль в финале конкура

Представитель Украины в олимпийских соревнованиях по конному спорту Рене Теббель завершил финал Игр в конкуре на 18-м месте.

На решающей стадии соревнований он вместе со своим конем Циппером набрал 6 штрафных очков - четыре за прыжки и два за время.

Как сообщал УНИАН, вчера Теббель стал единственным украинским спортсменом, который преодолел квалификацию в конкуре. По итогам этого этапа он занял шестое место.