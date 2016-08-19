Министр спорта Украины: "Такое позорное судейство убивает Олимпиаду"

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов считает, что в сегодняшнем финале соревнований по сихронному плаванию арбитры засудили украинскую команду. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"И снова несправедливость в Рио... Судьи не дали заслуженную шикарным выступлением "бронзу" нашим красавицам в синхронном плавании.

Украиночки выступили гораздо сильнее японок, которых упорно вели к третьему месту с самого начала соревнований. Такое позорное судейство убивает Олимпиаду, это уже не спорт.

А наши русалочки лучшие! Это был впечатляющий номер. Молодчинки!", - заявил Жданов.

Как сообщал УНИАН, сегодня в финале соревнований по синхронному плаванию украинская команда заняла четвертое место.

Ранее Жданов уже выражал мнение, что гимнаста Олега Верняева (в индивидуальном многоборье) и борца Жана Беленюка засудили на Олимпиаде, определив их выступление на соревнованиях как второе, но не первое.