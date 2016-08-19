Рио-2016. Команда Украины уступила Японии бронзу в синхронном плавании

Украинская команда по синхронному плаванию заняла четвертое место в финале соревнований Олимпиады-2016.

В состав украинской команды входят девять спортсменок: Лолита Ананасова, Елена Гречихина, Дарья Юшко, Александра Сабада, Екатерина Садурская, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Анна Волошина и Ольга Золотарева.

За их сегодняшнее выступление в произвольной программе судьи поставили 93,4413 балла. Вчера за техническую программу украинки получили 93,4413 балла. Таким образом, в сумме они набрали 188,6080 очка.

Чемпионками в этой дисциплине стала команда России. Серебро взяли синхронистки из Китая, а бронзу - японки, которые в сумме опередили украинок лишь на полбалла.