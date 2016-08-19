Рио-2016. Украинцы не смогли побороться за медали в спортивной ходьбе на 50 км

Украинские легкоатлеты не смогли побороться за медали в олимпийских соревнованиях по спортивной ходьбе на 50 км.

Лучшим из украиский спортсменов стал Сергей Будза, который пришел к финишу 18-м со временем 3:53:22.

Иван Банзерук справился с дистанцией за 4:11:51 и стал 41-м в общем зачете. Игорь Главан, шедший в течение первых 35 км дистанции во втором десятке атлетов, покинул гонку досрочно.

Олимпийским чемпионом в этой дисциплине стал словак Матей Тот, который прошел 50 км за 3:40:58. Серебро у австралийца Джареда Таллента, бронзу завоевал японец Хируки Араи.