Рио-2016. Украинцы не смогли побороться за медали в спортивной ходьбе на 50 км
18:22, 19 августа 2016Рио-2016
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Лучший из украинцев Сергей Будза пришел к финишу 18-м.
Reuters
Украинские легкоатлеты не смогли побороться за медали в олимпийских соревнованиях по спортивной ходьбе на 50 км.
Лучшим из украиский спортсменов стал Сергей Будза, который пришел к финишу 18-м со временем 3:53:22.
Иван Банзерук справился с дистанцией за 4:11:51 и стал 41-м в общем зачете. Игорь Главан, шедший в течение первых 35 км дистанции во втором десятке атлетов, покинул гонку досрочно.
Олимпийским чемпионом в этой дисциплине стал словак Матей Тот, который прошел 50 км за 3:40:58. Серебро у австралийца Джареда Таллента, бронзу завоевал японец Хируки Араи.
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