Рио-2016. Украинская четверка байдарочниц легко вышла в финал Олимпиады

Украинская четверка байдарочниц вышла в финал А соревнований по гребле на Олимпиаде-2016.

В полуфинале украинская команда, в которую входят Мария Повх, Светлана Ахадова, Анастасия Тодорова и Инна Грищун, преодолела 500 метров дистанции с третьим временем среди всех участниц - 1:35.512.

Первыми финишировали байдарочницы из Германии, вторыми - спортсменки из Новой Зеландии.

Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть третьяВ квалификации соревнований, которая прошла перед полуфиналами, украинки также были третьим в общем зачете. Их время - 1:31.727.

Финал А соревнований состоится завтра, 20 августа, в 15:47 по киевскому времени.

Как сообщал УНИАН, ранее дуэт Анастасии Тодоровой и Инны Грищун занял четвертое место в Финале А соревнований по гребле на байдарках.