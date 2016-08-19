Украина в Рио: календарь 14-го дня Олимпиады

Сегодня на Олимпиаде, пожалуй, как никогда сложно предугадать, в каком виде спорта украинские спортсмены могут завоевать медаль. Фаворитами они не выступают ни в одной из дисциплин, но вчерашняя победа Юрия Чебана в гребле на каноэ напоминает о том, что не нужно недооценивать сердца чемпионов.

Например, за медали сегодня поборется команда Украины по синхронному плаванию. Вчера украинки великолепно исполнили техническую программу, но все же уступили японским синхронисткам третье место. Сегодня они продемонстрируют произвольную программу и будут надеяться, что судьи их оценят по достоинству.

Также нужно отдельно подчеркнуть участие украинских легкоатлеток в финале эстафеты 4х100 м. Вчера во время квалификации Олеся Повх, Наталья Погребняк, Мария Ремень и Елизавета Брызгина заняли четвертое место среди всех участниц. В решающем забеге они постараются выиграть хотя бы бронзу. Тем более, Повх, Ремень и Брызгина уже имеют такой опыт - на Играх-2012 в эстафете 4х100 м они были именно третьими.

Кроме того, добыть медаль для Украины могут Рене Теббель в конкуре, Анастасия Спас в современном пятиборье, Евгений Виноградов в метании молота. Не стоит забывать и про шестерых украинцев, которые примут участие в соревнованиях по спортивной ходьбе - как среди мужчин, так и среди женщин.

Легкая атлетика, мужчины

Спортивная ходьба, 50 км;

Участники: Сергей Будза, Иван Банзерук, Игорь Главан;

Начало: 14:00.

Конный спорт

Конкур, Финал А;

Участник: Рене Теббель;

Начало: 16:00.

Синхронное плавание

Командные соревнований, финал, произвольная программа;

Участник: команда Украины;

Начало: 18:00.

Современное пятиборье, женщины

Плавание, фехтование, конкур, стрельба;

Участница: Анастасия Спас;

Начало: 18:00.

Легкая атлетика, женщины

Спортивная ходьба, 20 км;

Участницы: Надежда Боровская, Валентина Мирончук, Инна Кашина;

Начало: 20:30.

Легкая атлетика, мужчины

Метание молота, финал;

Участники: Евгений Виноградов;

Начало: 03:05.

Легкая атлетика, женщины

Эстафета 4х100 м, финал

Участницы: Олеся Повх, Наталья Погребняк, Мария Ремень, Елизавета Брызгина;

Начало: 04:15.

Немедальные соревнования:

Гребля, мужчины

Каноэ-двойки, 1000 м, квалификация, полуфинал;

Участники: Дмитрий Янчук, Тарас Мищук;

Начало: 15:21. Полуфинал: 16:21.

Гребля, женщины

Байдарка-четверка, 500 м, квалификация;

Участницы: Мария Повх, Светлана Ахадова, Анастасия Тодорова, Инна Грищук;

Начало: 15:44. Полуфинал: 16:37.

Художественная гимнастика

Многоборье, квалификация;

Участница: Анна Ризатдинова;

Начало: 16:20.

Легкая атлетика, женщины

Эстафета 4х400 м, квалификация;

Участник: команда Украины;

Начало: 02:40.