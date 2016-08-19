Видеоблог Rio2016: скандал с олимпийскими билетами

Олимпийские игры – это всегда столпотворение и ажиотаж. И даже в Бразилии болельщики хоть и не до конца, но все же заполняют трибуны, особенно в финалах игровых видов спорта. И, естественно, всегда есть желающие поживиться на продаже билетов.

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И вот на днях информационное пространство буквально взорвало сообщение о том, что президент Европейских олимпийских комитетов Патрик Хикки, фактически, второй человек в европейском олимпийском движении, как оказалось, торговал своими билетами, которые предназначались для бесплатного распространения и достались ему абсолютно безвозмездно.

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За это он был арестован бразильской полицией. Задержание произошло в гостинице, в которой он жил (примечательно – что не в его номере, а в другом). Именно в этом отеле проживают высшие чины международного олимпийского движения.

Напомним, в самом сердце Олимпиады в Рио-де-Жанейро находится наш специальный корреспондент Кирилл Стадниченко, который будет доставлять вам самые свежие и интересные новости из Бразилии с помощью видеоблога. Поэтому оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить.