США извинились за ложь своих олимпийцев об ограблении в Рио

Как сообщает BBC, из сообщения комитета следует, что он придерживается версии бразильских властей, по которой один из спортсменов "совершил акт вандализма" на автозаправке, а его приятели возместили ущерб по требованию возмущенного персонала.

"Поведение этих атлетов неприемлемо и не отражает ценности американской национальной команды", - говорится в заявлении Олимпийского комитета США.

Незадолго до этого двоим из фигурантов дела, Гуннару Бенцу и Джеку Конгеру, разрешили покинуть Бразилию.

Адвокат американцев Сержио Риера сказал, что Бенц и Конгер уже на пути в аэропорт.

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Накануне обоих пловцов сняли с самолета, вылетавшего из Рио-де-Жанейро в США, чтобы допросить в связи с инцидентом на автозаправке.

Глава администрации президента Бразилии Элизеу Падилья в четверг заявил, что американские пловцы солгали бразильской полиции об ограблении во время Олимпийских игр и должны понести за это ответственность.

По словам главы полиции Рио-де-Жанейро Фернандо Велозо, ранним утром в воскресенье четверо американских пловцов приехали на такси на автозаправку, сломали дверь в туалет и вступили в конфликт с персоналом станции.

В ходе перепалки один из охранников заправки достал пистолет. В итоге американцы оплатили ущерб и уехали.

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В то же время изначальная версия пловцов, озвученная олимпийским чемпионом Райаном Лохте, состояла в том, что такси спортсменов остановили люди, выдававшие себя за офицеров полиции. По словам пловца, один из нападавших приставил к его голове пистолет и забрал деньги и личные вещи.

Бразильский суд запретил всем четверым участвовавшим в инциденте американцам покидать Бразилию до окончания рассмотрения инцидента. Однако Лохте успел вернуться в США - по словам его адвоката, это произошло до официальной публикации судебного запрета.

Четвертый фигурант инцидента - Джимми Фейген - пока по-прежнему остается в Бразилии. Он пересмотрел свои показания и надеется, что вскоре ему вернут паспорт, говорится в заявлении Олимпийского комитета США.