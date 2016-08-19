Рио-2016. Бразильский дуэт выиграл Олимпиаду в пляжном волейболе

В Рио-де-Жанейро завершился финальный матч турнира по пляжному волейболу - одному из самых зрелищнах видов спорта в программе соревнований - где победу одержала пара из Бразилии, сообщает корреспондент УНИАН.

На площадке, установленной на песках знаменитого пляжа Копокабана, дуэт Элисон Черутти - Бруно Оскар Шмидт противостоял паре Паоло Николаи - Даниэле Лупо. В каждой из двух партий итальянцы выходили вперед, в середине сеиа бразильцы сравнивали счет, а в концовке выходили вперед - 21:19, 21:17 в пользу Черутти и Шмидта.

Бронзовая медаль на счету дуэта из Нидерландов Алексендр Броуэр - Роберт Мэусен.

Как сообщал УНИАН, Олимпиада в Рио продлится до 21 августа.