Рио-2016. Лучший спринтер мира Болт стал 8-кратным олимпийским чемпионом

В Рио-де-Жанейро завершился финальный забег на дистанции 200 метров у мужчин в рамках турнира по легкой атлетике Олимпийских игр-2016, где победу одержал Усейн Болт из Ямайки, сообщает корреспондент УНИАН.

Таким образом, Болт стал 8-кратным олимпийским чемпионом.

Болт преодолел дистанцию за 19,78 секунды, значительно опередив соперников. Финишировавший вторым канадец Андре де Грассе показал результат в 20,02 секунды. А тройку призеров замкнул француз Кристоф Леметр (20,12).

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Кроме двух побед на Олимпиаде-2016 - на дистанциях 100 и 200 метров, ранее Болт выигрывал по три награды Игр Пекин-2008 и Лондон-2012 в забегах на 100, 200 метров и эстафете 4х100.

На Играх в Рио эстафета 4х100 состоится позже.