Рио-2016. Украинки не сумели выйти в финал забега на 800 метров

В Рио-де-Жанейро завершилис полуфинальные забеги на дистанции 800 метров среди женщин олимпийского турнира по легкой атлетике, где украинки не смогли пробиться в 8-ку лучших для участия в финале, сообщает корреспондент УНИАН.

Наталья Прищепа преодолела дистанцию за 1 минуту 59.95 секунды, показав по сумме всех трех полуфинальных забегов 14-й результат.

В свою очередь, Наталья Лупу преодолела дистанцию за 2:02.10, заняв итогвое 22-е место.

Результат победительницы полуфинала Кастер Семени из ЮАР составил 1 минута, 58,15 секунды.

Как сообщал УНИАН, ранее Прищепа и Лупу вышли в полуфинал, преодолев квалификационный отбор.