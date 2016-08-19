Рио-2016. Украинки не сумели выйти в финал забега на 800 метров
05:55, 19 августа 2016Рио-2016
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Наталья Прищепа и Наталья Лупу показали, соответственно, 14-й и 22-й результаты.
Наталья Лупу не смогла выйти в финал Олимпиады / ukrkolos.org.ua
В Рио-де-Жанейро завершилис полуфинальные забеги на дистанции 800 метров среди женщин олимпийского турнира по легкой атлетике, где украинки не смогли пробиться в 8-ку лучших для участия в финале, сообщает корреспондент УНИАН.
Наталья Прищепа преодолела дистанцию за 1 минуту 59.95 секунды, показав по сумме всех трех полуфинальных забегов 14-й результат.
В свою очередь, Наталья Лупу преодолела дистанцию за 2:02.10, заняв итогвое 22-е место.
Результат победительницы полуфинала Кастер Семени из ЮАР составил 1 минута, 58,15 секунды.
Как сообщал УНИАН, ранее Прищепа и Лупу вышли в полуфинал, преодолев квалификационный отбор.
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