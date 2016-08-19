Видеоблог Rio2016: "мажорное" завершение карьеры Юрия Чебана

Наш Кирилл посетил соревнования по гребле на каноэ. И хоть проводить съемку на гребном канале там ему не разрешили, он рассказал о том, что происходило на этих соревнованиях.

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Юрий Чебан завершает свою карьеру и хотел сделать это на "мажорной" ноте, и это у него собственно и получилось.

Кирилл рассказывает, что Чебан в финале плыл по очень неудобной 8 дорожке, и по словам спортсмена, видел только соперника из Азербайджана.

Но несмотря на это, Чебан сумел выжать максимум, и завоевать второе олимпийское "золото" в своей карьере, и второе золото для Украины в Рио.

Как сообщал УНИАН, украинец Олег Верняев завоевал золотую медаль в финале гимнастических соревнований на брусьях во время Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.