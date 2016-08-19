Рио-2016. Полиция Бразилии может обвинить олимпийцев из США в вандализме и даче ложных показаний

Это заявление прозвучало после того, как американских спортсменов заподозрили во лжи насчет ограбления на заправке в Рио-де-Жанейро, передает Радио Свобода.

Бразильская полиция забрала паспорта у трех из четырех спортсменов. Тем временем четвертый пловец – Райан Лохте, вернулся в США на следующий день после инцидента.

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14 августа Олимпийский комитет США сообщил, что вооруженные люди ограбили четырех американских пловцов по дороге в отель. Спортсмены рассказали, что грабители выглядели как полицейские и заставили их лечь на землю.

Но во время расследования выяснилось, что в показаниях спортсменов есть разногласия. Свидетелей возможного ограбления полицейские не нашли. Суд постановил изъять у спортсменов паспорта для расследования инцидента.