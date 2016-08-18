Экс-украинца из Молдовы лишили бронзовой медали Игр-2016

Об этом сообщает пресс-служба ICF.

19-летний спортсмен, который 16 августа показал третий результат в финальном заезде каноэ-одиночек на 1000 метров, провалил допинг-тест и был немедленно отстранен от дальнейшего участия в Играх.

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Как отмечает издание Гордон, 19 августа Сергей Тарновский должен был принять участие в соревновании каноэ-двоек на дистанции 1000 метров вместе с родным братом Олегом.

Братья Тарновские родились в Украине, однако с 2014 года представляют Молдову.

Четвертое место в финале каноэ-одиночек на тысячеметровке занял россиянин Илья Штокалов, пятым тогда остался представитель Украины Павел Алтухов.

Отметим, что медаль каноиста Сергея Тарновского была единственной у Молдовы на этой Олимпиаде.