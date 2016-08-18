Рио-2016. Украинский многоборец Касьянов лишился шансов на медали Игр

Украинец Алексей Касьянов лишился шансов выиграть медаль Олимпиады на Играх в Рио-де-Жанейро.

Касьянов, участвовавший в легкоатлетическом многоборье после первых шести соревнований - бега на 100 метров, прыжка в длину, толкания ядра, прыжков высоту, бега на 400 метров и бега с препятствиями на 110 метров, - шел на седьмом месте среди всех участников.

Однако в метании диска украинец стал единственным из участников, который не смог реализовать ни одну из своих трех попыток. После этого он опустился на последнее место в рейтинге спортсменов.

На соревнования по прыжкам с шестом Касьянов не вышел.