Рио-2016. Украинская команда завершила на четвертом месте первый день в синхронном плавании

Украинская команда по синхронному плаванию идет на четвертом месте после демонстрации технической программы в синхронном плавании.

В состав команды входят девять спортсменок: Лолита Ананасова, Елена Гречихина, Дарья Юшко, Александра Сабада, Екатерина Садурская, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Анна Волошина и Ольга Золотарева.

За их выступление судьи поставили 93,4413 балла.

В лидеры вышли спортсменки из России (97,0106), вторые - китаянки (95,6174), третьи - японки (93,7723). Завтра состоится второй день соревнований, где спортсменки покажут произвольную программу. По итогам этих выступлений будут определены олимпийские чемпионки и финалистки

Как сообщал УНИАН, ранее дуэт Лолиты Ананасовой и Анна Волошиной занял четвертое место в синхронном плавании, уступив россиянкам, китаянкам и японкам.