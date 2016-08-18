Рио-2016. Украинец Иванов финишировал предпоследним в триатлонной гонке

Украинец Иван Иванов завершил олимпийскую гонку в триатлоне, где спортсмены соревнуются в плавании (1,5 км), велоспорте (43 км) и беге (10 км).

27-летний представитель города Горишни Плавни занял 49 место из 50 участников, которые пришли к финишу. Еще пять спортсменов не стартовали или не финишировали.

Триатлон существует в олимпийской программе с 2000 года. Лучшим результатом Украины в этом виде спорта является 11-й результат Андрея Глущенко в Сиднее-2000.