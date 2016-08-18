У меня шикарная страна: олимпийский чемпион Чебан рассказал о создании своей "козацкой чайки"

"У меня был очень большой выбор, чем разрисовать свою лодку. Я подумал: зачем мне какие-то рыбки, акулы. У меня есть шикарная страна. У меня были амбициозные планы. Я как рассказал об этом производителю, он за голову взялся…", - рассказал Чебан в эфире ТСН.

В итоге остановились на идее изобразить козаков, скачущих в поле, и, собственно, надпись "Украина".

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Как сообщает пресс-служба НОК, Чебан рассказал, что дизайн лодки ему помогла разработать его девушка Екатерина, а воплотить в жизнь эту идею помог директор польской компании "Пластикс" Ричард Серюга.

Как сообщал УНИАН, спортсмен из Одессы Юрий Чебан на Олимпиаде-2016 повторил свой успех четырехлетней давности: он выиграл финальный заезд каноэ на 200 метров за 39,279 секунды, установив олимпийский рекорд.

Эта золотая медаль стала второй для Украины на Олимпиаде-2016. Ранее золото выиграл гимнаст Олег Верняев.