Олимпийский чемпион Чебан: Я хотел выйти на пьедестал с тренером

«Видимо этой медали я рад даже больше, чем предыдущим. Эта - одна из самых ярких в моей карьере побед - затмила все мои предыдущие триумфы. Это победа над победами», - рассказал спортсмен пресс-службе Национального олимпийского комитета.

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Он рассказал и про сам финальный заезд: «Я был сконцентрирован. Шел по восьмой дорожке и только боковым зрением видел Демьяненко, который шел по 7-й – старался не отвлекаться. Не нужно крутить головой, можно сбиться. Лучше отработать от начала до конца то, что было наработано - это и приносит плоды».

«Я спрашивал организаторов, можно ли, чтобы мой тренер Вячеслав Сорокин вышел со мной на пьедестал, но знаю, что по регламенту это невозможно. Я бы хотел, чтобы его тоже увидели, потому что тренеры всегда остаются в тени своих учеников. Я хотел, чтобы все знали, какие люди тренируют и готовят спортивные таланты Украины», - отметил Юрий.

Наш опытный и талантливый каноист сказал и о своих планах на будущее: «Эта Олимпиада такая трогательная для меня, что она последняя в моей жизни и я хотел закончить карьеру именно на такой мажорной ноте. Хочу поблагодарить всем тем, кто верил в меня и поддерживал. Эта поддержка всегда мотивирует и заставляет удерживаться на высоких позициях!».

Как сообщал УНИАН, спортсмен из Одессы Юрий Чебан на Олимпиаде-2016 повторил свой успех четырехлетней давности: он выиграл финальный заезд каноэ на 200 метров за 39.279 секунды, установив олимпийский рекорд.

Эта золотая медаль стала второй для Украины на Олимпиаде-2016. Ранее золото выиграл гимнаст Олег Верняев.