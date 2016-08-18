Рио-2016. Прокопчук и Красношлык не прошли в финал по прыжкам в воду

Украинки Юлия Прокопчук и Анна Красношлык не смогли выйти в финал олимпийских соревнований по прыжкам в воду с 10-метровой вышки.

Красношлык заняла 16-е место в полуфинале, набрав 295,45 балла.

Прокопчук набрала 300,65 балла и заняла 14-ю позицию, с которой попала в финал как резервный участник. Для выхода в финале ей необходимо, чтобы две спортсменки из Топ-12 досрочно выбыли из соревнований.

Как сообщал УНИАН, вчера Прокопчук и Красношлык вышли в полуфинал соревнований, преодолев квалификацию.