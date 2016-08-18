Олимпийский чемпион Чебан: "После судейской ошибки я выборол право участвовать в финале"
Двукратный Олимпийский чемпион по гребле на каноэ Юрий Чебан рассказал, что из-за судейской ошибки мог не попасть в финал соревнований в Рио.
"Когда готовишься к Олимпийским играм и готов, реально чувствуешь, что готов, для меня это был шок, когда я узнал, что не попал в финал. Я был подавлен просто… Я не сдался. Боролся до последнего, там допустили ошибку судьи, должен был разбираться главный тренер, которого не оказалось на канале, и мне пришлось самому идти и доказывать, что я должен быть в финале", - рассказал Чебан в эфире ТСН.
По словам спортсмена, сегодня у него был только настрой на победу и готовность выкладываться на полную силу.
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Как сообщал УНИАН, спортсмен из Одессы Юрий Чебан на Олимпиаде-2016 повторил свой успех четырехлетней давности: он выиграл финальный заезд каноэ на 200 метров за 39,279 секунды, установив при этом олимпийский рекорд.
Эта золотая медаль стала второй для Украины на Олимпиаде-2016. Ранее золото выиграл гимнаст Олег Верняев.