Рио-2016. Сборная Украины вышла в финал олимпийской эстафеты, где поборется за медаль

Команда украинских легкоатлеток вышла в финал олимпийских соревнований по бегу 4 x 100 м.

В состав сборной Украины входят Олеся Повх, Наталия Погребняк, Мария Ремень и Елизавета Брызгина. Все они преодолели положенную дистанцию за 42,49 секунды и заняли третье место в своем забеге.

Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть третьяВ общей классификации стран-участниц соревнований украинки стали четвертыми, уступив спортсменкам из Ямайки, Великобритании и Германии. При этом, сборная США впервые за много лет не смогла пройти квалификацию, заняв последнее место.

Отметим, что трое участниц украинской команды - Повх, Ремень и Брызгина - стали бронзовыми призерками Лондона-2012 в этой дисциплине.

Финал соревнований состоится в ночь с пятницы на субботу, в 04:15 по киевскому времени.