Рио-2016. Все украинские спортсменки вылетели из сегодняшних соревнований по вольной борьбе

Украинка Юлия Ткач не смогла выйти в четвертьфинал олимпийского турнира по вольной борьбе среди участниц весовой категории до 63 кг.

В поединке 1/8 финала она по очкам уступила китаянке Руй Цзю - 1:3.

Как сообщал УНИАН, ранее из сегодняшних соревнований по вольной борьбе выбыли украинки Юлия Хавалджи и Алла Черкассова.