Рио-2016. Все украинские спортсменки вылетели из сегодняшних соревнований по вольной борьбе
17:44, 18 августа 2016Рио-2016
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Последняя представительница страны в соревнованиях Юлия Ткач не смогла выйти в четвертьфинал.
Reuters
Украинка Юлия Ткач не смогла выйти в четвертьфинал олимпийского турнира по вольной борьбе среди участниц весовой категории до 63 кг.
В поединке 1/8 финала она по очкам уступила китаянке Руй Цзю - 1:3.
Как сообщал УНИАН, ранее из сегодняшних соревнований по вольной борьбе выбыли украинки Юлия Хавалджи и Алла Черкассова.
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