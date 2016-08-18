Как Чебан приносил Украине второе золото Олимпиады (видео)
17:28, 18 августа 2016Рио-2016
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В сети появилась видеозапись победной гонки украинца Юрия Чебана в финале соревнований по гребле на каноэ.
REUTERS
Сегодня Юрий Чебан стал олимпийским чемпионом Рио-2016, выиграв финальную гонку каноистов-одиночек на дистанции в 200 метров.
Видео выступления 30-летнего украинца вашему вниманию:
Напомним, во время этой гонки Чебан также установил олимпийский рекорд.
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