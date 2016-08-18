Как Чебан приносил Украине второе золото Олимпиады (видео)

Сегодня Юрий Чебан стал олимпийским чемпионом Рио-2016, выиграв финальную гонку каноистов-одиночек на дистанции в 200 метров.

Видео выступления 30-летнего украинца вашему вниманию:

Напомним, во время этой гонки Чебан также установил олимпийский рекорд.