Как Чебан приносил Украине второе золото Олимпиады (видео)

17:28, 18 августа 2016
Рио-2016
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В сети появилась видеозапись победной гонки украинца Юрия Чебана в финале соревнований по гребле на каноэ.

REUTERS

Сегодня Юрий Чебан стал олимпийским чемпионом Рио-2016, выиграв финальную гонку каноистов-одиночек на дистанции в 200 метров. 

Видео выступления 30-летнего украинца вашему вниманию:

Напомним, во время этой гонки Чебан также установил олимпийский рекорд.

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