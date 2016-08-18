Рио-2016. Ткач стала единственной украинкой, которая прошла квалификацию турнира по вольной борьбе
16:58, 18 августа 2016Рио-2016
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Две из трех представительниц Украины завершили борьбу за медали Олимпиады.
Reuters
Юлия Ткач вышла в 1/8 финала олимпийских соревнований по вольной борьбе для спортсменов весовой категории до 63 кг.
Украинка выиграла свой квалификационный поединок после того, как ее соперница, канадка Даниэль Лэппэйдж при счете 2:0 в пользу Ткач получила травму и не смогла продолжить участие в схватке.
В поединке 1/8 финала Ткач встретится с китаянкой Руй Ху.
Еще две украинки - Юлия Хавалджи и Алла Черкассова покинули соревнования.
Хавалджи, выступавшая в весе до до 53 кг, уступила в квалификации американке Элен Марулис - 1:12.
Черкассова, представлявшая Украину в весовой категории до 75 кг, проиграла турчанке Ясемир Адар - 10:12.
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