Рио-2016. Ткач стала единственной украинкой, которая прошла квалификацию турнира по вольной борьбе

Юлия Ткач вышла в 1/8 финала олимпийских соревнований по вольной борьбе для спортсменов весовой категории до 63 кг.

Украинка выиграла свой квалификационный поединок после того, как ее соперница, канадка Даниэль Лэппэйдж при счете 2:0 в пользу Ткач получила травму и не смогла продолжить участие в схватке.

В поединке 1/8 финала Ткач встретится с китаянкой Руй Ху.

Еще две украинки - Юлия Хавалджи и Алла Черкассова покинули соревнования.

Хавалджи, выступавшая в весе до до 53 кг, уступила в квалификации американке Элен Марулис - 1:12.

Черкассова, представлявшая Украину в весовой категории до 75 кг, проиграла турчанке Ясемир Адар - 10:12.