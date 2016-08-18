Украинский чемпион Игр-2016 Чебан установил олимпийский рекорд

Украинец Юрий Чебан, который сегодня стал олимпийским чемпионом по гребле на каноэ, установил олимпийский рекорд.

Ранее никому на Олимпиаде не удавалось проплыть 200 метров за 39.279 секунды.

Отметим, что данная дисциплина появилась на Играх лишь в 2012 году. Таким образом, двукратный олимпийский чемпион Чебан является единственным спортсменом в истории Игр, выигрывавшим соревнования на этой дистанции среди каноистов-одиночек.

Как сообщал УНИАН, 30-летний Юрий Чебан принес Украине вторую золотую медаль на Олимпиаде-2016.